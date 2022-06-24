الداخلية تفتح تحقيقاً في ملابسات حادثة العقيد عادل لطيف بتان في محافظة الأنبار

2022/06/24 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الجمعة، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات حادث العقيد عادل لطيف تبان في محافظة الأنبار.وقال المكتب الاعلامي للغانمي، في بيان، إنه "وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث العقيد عادل لطيف تبان".وأضاف، "حيث أمر الغانمي بأن تتوجه هذه اللجنة يوم غدٍ الى محافظة الأنبار لبدأ سير التحقيق".





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