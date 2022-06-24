2022/06/24 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مكتب السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية الأميركية، براين هانت، أن واشنطن ترغب في أن يكون مسار التحول الديمقراطي في البلاد شاملا للجميع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أميركي يكشف للحرة "كواليس" الحوار السياسي في السودان.. وينتقد قرار "حميدتي" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أميركي يكشف للحرة "كواليس" الحوار السياسي في السودان.. وينتقد قرار "حميدتي" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).