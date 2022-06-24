2022/06/24 | 23:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هل نشرب الماء أثناء الأكل أم لا؟ سؤال تباينت الإجابات بشأنه من خلال دراسات مختلفة، وثمة دراسة جديدة أنجزها خبراء الصحة وردت نتائجها في تقرير موقع ”ilestencoretemps“ المتخصص في الصحة.غالبًا ما يقال، إن شرب كوب كبير من الماء قبل الجلوس إلى طاولة الأكل يساعد على توسيع المعدة، ويحفز تأثيرًا طبيعيًا مثبطًا للشهية، […]

ظهرت المقالة في ظل تعدد الدراسات..



شرب الماء أثناء الأكل صحي أم مضر؟ أولاً على ايرث نيوز.

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