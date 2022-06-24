الغانمي يشكل لجنة عليا للتحقيق بملابسات حادث العقيد عادل لطيف في الأنبار

2022/06/24 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث العقيد عادل لطيف تبان.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث العقيد عادل لطيف تبان، كما أمر بأن تتوجه هذه اللجنة يوم غدٍ الى محافظة الأنبار لبدء سير التحقيق".

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