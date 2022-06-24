م: آخر فصل الميم - حكمت الحاج

2022/06/24 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج م: آخر فصل الميم (موجز حياة ثائر بائر)من هو هذا فاغر الشهوة يحفظ جدول الضرب على سبورة ملكية ؟ من الذي فهرس الأمور على لوحة من الزيت يحب أباه وأمه ويزرع الغليون على منضدة المساء ؟ من أتى على غير انتظار وعاش بعد أولاده كلهم؟من يعلق معطفه على جملة ويرسلها ممشوقة؟ من فاق أصحابه في اكتناه ذاكرة مدهشة؟من تحمل أوزار غيره وغيره عنيد حتى درجات الشرف؟م ......





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