كتاب اساطير الأولين - كامل علي

2022/06/24 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_علي 1- عقائد ما بعد الموت( وخشية الانوناكي تطيل ايامك على هذه الارض)....أسطورة سومرية(ما رجائي إنّما الهاوية بيتي وفي الظلام مُهدت مضجعي قلت للفساد انت ابي وللديدان انتِ امّي واختي.



اذن اين رجائي.



رجائي من يراه.



إنّه يهبط الى ابواب ألهاوية)....



العهد القديم: أيوب، الاصحاح 10: 19-22.(عندما تحين النهاية فإن من اتبع البهتان سوف يُرَدُّ إلى أسوأ مقام، ومن اتبع الحق فسوف يُرَدُّ إلى أسمى مقام).



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