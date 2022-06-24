2022/06/24 | 23:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c-9hSCG74Qg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستحيل أن يكون سماحة السيد الصدر بعيد عن هموم الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستحيل أن يكون سماحة السيد الصدر بعيد عن هموم الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).