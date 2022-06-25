القوات الامنية تفض مشاجرة مسلحة وتصادر كمية كبيرة من الاسلحة شرقي بغداد

2022/06/25 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، عن فض مشاجرة مسلحة ومصادرة كمية كبيرة من الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في الجمعيات ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد.

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