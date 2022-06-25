2022/06/25 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمتابعة مباشرة من قبل قائد الفرقة اللواء الركن معد بداي الدراجي ابطال الفوج الرابع لواء مش ٤٤ فق 11 بعد ورود معلومات من احد مصادر استخبارية عن وجود مشاجرة في منطقة الجمعيات وعند الانتقال الى محل الحادث تبين وجود مشاجرة وإطلاق نار .على الفور تم تشكيل فريق عمل بأمرة أمر الفوج الرابع ومفرزة من […]

ظهرت المقالة ’مضبوطات غير متوقعة’..



قوة أمنية تتعرض لاطلاق نار بسبب شجار مسلح في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’مضبوطات غير متوقعة’.. قوة أمنية تتعرض لاطلاق نار بسبب شجار مسلح في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’مضبوطات غير متوقعة’.. قوة أمنية تتعرض لاطلاق نار بسبب شجار مسلح في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).