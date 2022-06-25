الكشف عن حقيقة الاتفاق على مرشح رئاسة الحكومة العراقية المقبلة

2022/06/25 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، عدم الاتفاق على الشخصية التي ستكلف بأدارة الحكومة المقبلة.

وقال النائب عن الإطار احمد فواز في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "مسألة تحديد شخص رئيس الحكومة امر سابق لأوانه سيما وأننا قد أنهينا أمس امر مهم يتعلق بتأدية البدلاء".

وأضاف ان "هناك اختلاف بالخارطة المتعلقة بحجم التمثيل النيابي للكتل وبتالي ماسنمضي به هو وضع معايير إدارة المرحلة المقبلة بعدها ممكن ان يصار الى الاتفاق على شخص رئيس الوزراء".

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