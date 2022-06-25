المثنى: رجل يلقى مصرعه على يد زوجته

2022/06/25 | 00:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة، بمقتل رجل على يد زوجته في محافظة المثنى.وقال المصدر في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان “رجلا لقى مصرعه، اثر قيام زوجته بطعن بالسكين، وذلك على خلفية مشاكل بينهما في مدينة السماوة”.وأكد المصدر أن “الرجل توفى نتيجة الجروح الخطيرة التي تعرض لها”.

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