العيش في غيوم كوكب الزهرة

2022/06/25 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حياة خارج الأرض؟ مشتهى علماء الكون، إن انعدمت فرص إنقاذ الأرض أو اكتشاف كائنات حية في "الكون المعروف" تدمرنا أو ندمرها"

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