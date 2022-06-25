امرأة تقتل زوجها بسلاح ابيض جنوبي العراق

2022/06/25 | 00:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان امرأة اقدمت على قتل زوجها بسلاح ابيض (سكين) في محافظة المثنى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "امرأة اقدمت على طعن زوجها بسلاح ابيض (سكين) ما اسفر عن وفاته متأثرا بجراحه ضمن ناحية المجد في مدينة السماوة بمحافظة المثنى".واضاف ان "خلافات زوجية هي ما دفع المرأة الى ارتكاب هذه الجريمة".

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