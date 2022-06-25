روسيا: الاتحاد الأوروبي والناتو يشكلان تحالفا لخوض حرب ضدنا

2022/06/25 | 00:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يشكلان "تحالفا" للاستعداد للحرب ضد روسيا.

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