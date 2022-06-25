مانشستر سيتي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

2022/06/25 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيقترب مانشستر سيتي من الإعلان عن صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب تقارير صحفية.وذكر موقع "ذا أثليتيك"، أن السيتي توصل إلى اتفاق شفهي مع ليدز يونايتد، للتعاقد مع لاعب وسط إنجلترا كالفين فيليبس، في صفقة دائمة. وأضاف أن قيمة لصفقة تبلغ 42 مليون جنيه إسترليني دون حساب إضافات أخرى، على شكل مكافآت. ويعتبر فيليبس من ألمع لاعبي الدوري الإنجليزي في مركز لاعب الوسط المتأخر، وساهم في نجاة الفريق من الهبوط إلى دوري الـ"تشامبيونشيب" الموسم الماضي. ويعتبر فيليبس من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، ووصل معه إلى نهائي كأس أوروبا العام الماضي، لكنه تلقى انتقادات في الآونة الأخيرة، بسبب أدائه المتواضع في دوري الأمم الأوروبية.

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