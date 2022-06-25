ألف يوم على اعتقاله.. دعوات للإفراج عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح

2022/06/25 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة العفو الدولية في بيان، الجمعة، إلى إطلاق سراح، علاء عبد الفتاح، المعتقل البارز في مصر، والذي يمر ألف يوم على اعتقاله السبت.

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