وطني الصالات يلتقي الكويت في نصف نهائي كأس العرب

2022/06/25 | 01:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجهُ منتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات نظيره الكويتيّ يوم الأحد المُقبل في الدور نصف النهائي من بطولةِ كأس العرب المُقامة حاليًا في السعوديّة.وجاءَ تأهل منتخبنا إلى هذه المباراةِ بعد أن تغلبَ على نظيره السعوديّ بثلاثةِ أهدافٍ مقابل هدفين في الدور ربع النهائي، في حين وصلَ المنتخب الكويتيّ إلى هذا الدور بعد تجاوزه منتخبَ […]

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