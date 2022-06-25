ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.. ماذا بعد القرار؟

2022/06/25 | 01:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت موسكو بقرار الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

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