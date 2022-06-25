ديوان ال كمونة في كربلاء :عمره 270 عاما اسس حكومات ودعم ثورات وطنية (فيديو)

2022/06/25 | 01:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسسه شيوخ آل كمونة من عشائر بني اسد

العريقة في منطقة المخيم الحسيني منذ

العهد العثماني وكان منارا للعلم

والثقافات والتربية والاخلاق ومنبرا

حسينيا يصدح باصوات حسينية خالدة،

توارثه الابناء من اجداد الاج

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