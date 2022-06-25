2022/06/25 | 01:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، تقريرها بشأن الحالة الغبارية المتوقع حدوثها مساء السبت.وذكرت الهيئة في تقريرها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "البلاد تتأثر بحالة عدم الاستقرار الجوي من بعد ظهر يوم السبت 25/6/2022 تؤدي الى تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية ابتداء من الموصل ثم تشمل أربيل وأجزاء من دهوك والسليمانية وكركوك وتكريت والانبار وبغداد وديالى وكربلاء وبابل واجزاء من النجف، ويستمر حتى صباح يوم الاحد".وأضافت، أنه "من المتوقع هطول زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية وخاصة الجبلية منها"، مبينة أن "الرياح تنشط في المنطقتين الشمالية والوسطى الى (40 – 50) كم/س يكون مدى الرؤية من 1 الى 2 كم وفي الغبار الشديد والعواصف اقل من 800 م".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تصدر تقريرها بشأن الحالة الغبارية المتوقعة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تصدر تقريرها بشأن الحالة الغبارية المتوقعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).