أنور قرقاش يعلق على موقف الإمارات من الحرب في أوكرانيا

2022/06/25 | 02:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، يوم الجمعة، إن مواقف دولة الإمارات "تحكمها المبادئ والقيم ولا تنجر وراء المزايدات والانفعالات وسياسة المحاور".

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