بالشرع اقتلوها .. أهكذا تعبدون الهكم ؟ .... قصيدتان - منى حلمي

2022/06/25 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي بالشرع اقتلوها ......



أهكذا تعبدون الهكم ؟ .....



قصيدتان 1 - بالشرع اقتلوها ---------------------------------------- أحببت رجلا مخالفا لديانتى الموروثة منذ مئات السنوات المدونة منذ لحظة ولادتى على رموش عيونى ملتصقة بخصلات شَعرى مختومة على جلدى صبغت لون بشرتى قالوا هذا الحبفى الشرع مُحرم أردت أن أتبنى طفلة تنام على الأرصفة شبه جثة عارية ......





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