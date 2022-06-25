ارتفاع حصيلة المهاجرين القتلى في محاولة اقتحام سياج جيب مليلية الإسباني

2022/06/25 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى 18 مهاجرا من أصول أفريقية، الجمعة، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني، وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات المغربية المحلية، مساء الجمعة.

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