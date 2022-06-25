2022/06/25 | 02:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم أي حل دبلوماسي محتمل للصراع في أوكرانيا.وأوضح بلينكين، خلال زيارة إلى ألمانيا، حيث سيقام مؤتمر قمة G7 يومي 26 و28 يونيو: "نحن على استعداد لدعم أي حل دبلوماسي محتمل (للنزاع في أوكرانيا)، ومع ذلك، نعتقد أن روسيا لم تظهر أي اهتمام بهذا".كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن "ستواصل مناقشة استراتيجية التسوية الدبلوماسية لهذا الصراع مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة"، مع تعزيز القدرة الدفاعية للجيش الأوكراني، ونتيجة لذلك، موقف كييف في المفاوضات مع روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: مستعدون لدعم أي حل دبلوماسي محتمل للصراع في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: مستعدون لدعم أي حل دبلوماسي محتمل للصراع في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).