مصادر: وزيرة الخزانة الأميركية تزور كوريا الجنوبية لبحث عقوبات على جارتها الشمالية

2022/06/25 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر مطّلعة، الجمعة، أن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين ستزور كوريا الجنوبية خلال الشعر القادم لبحث عقوبات مرجحة ضد كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي.

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