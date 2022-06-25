واشنطن ودول غربية ترحب بالتقدم في المحادثات الليبية

2022/06/25 | 03:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، الجمعة، بالتقدم المحرز في المحادثات الليبية.

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