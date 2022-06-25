سيدات العراق يتوّجن بلقب كأس غرب آسيا

2022/06/25 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

توّج منتخبنا الوطني النسوي لكرة الصالات بلقب بطولة غرب آسيا بعد فوزه على البلد المضيف السعودية بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الجمعة في مدينة جدة، بينما تأهل رجال الصالات إلى نصف نهائي كأس العرب بعد تغلبه على الأخضر السعودي بـ 2-3 في المواجهة التي احتضنتها الصالة الخضراء في مدينة الدمام وقد امتدت أشواطها إلى الوقت الإضافي.

اتسمت مباراة سيدات العراق للصالات مع السعودية بالندية والإثارة منذ دقائقها الأولى وأظهرت صاحبات الأرض تنظيماً دفاعياً مميزاً والرهان على المرتدات الخاطفة مع الضغط وهذا ما تحقق لهن عندما أنهين الشوط الأول بالتقدم بهدف مقابل لا شيء،

لكن مدربة منتخبنا الايرانية شهناز ياري قلبت الطاولة على الأشقاء في الشوط الثاني وأجرت العديد من التكتيكات الخططية لاسيما الاعتماد على نقل الكرة إلى طرفي الملعب مع تحويل اللاعبة شاخوان نور الدين إلى محطة.

وقد منحت هذه التغييرات تفوقاً عراقياً طيلة أوقات دقائق الشوط الثاني وقد أحرز منتخبنا أربعة أهداف رائعة جاءت منسجمة مع رؤية المدربة ياري وكانت كفيلة بحسم لقب غرب القارة للعراق مع تألق واضح للاعبات المنتخب اللواتي قدمن أنفسهن كمواهب واعدة على المستويين العربي والقاري.

ويعد الإنجاز هو الأول في تاريخ المشاركات العراقية لكرة القدم للسيدات، وتمكن منتخبنا من تحقيق اللقب بعد خوضه سلسلة من المباريات المثيرة خلال عمر البطولة، فبعد خسارة أولى في مرحلة المجموعات أمام البحرين عاد ليفوز على المنتخب الفلسطيني بسبعة أهداف نظيفة ليتأهل إلى الدور نصف النهائي الذي خاض فيه لقاء من طرف واحد أمام الكويت توجه بدزينة من الأهداف ليبلغ المباراة النهائية محققا فوزاً لامعاً على مستضيف البطولة ويتوج باللقب الذي طال انتظاره.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تعاقد مع المدربة الايرانية في الثامن من شهر أيار الماضي وأقام لها معسكراً داخلياً في بغداد للتعرف على إمكانية اللاعبات وقد أجرى الطاقم التدريبي تغييرات جذرية في صفوف الفريق واختارت مجموعة من اللاعبات اللواتي يمثلن المنتخب لأول مرة وقد استطاعت خلال فترة وجيزة من إعدادهن قبل انطلاق بطولة غرب آسيا كما أنها تعد من أفضل المدربات في القارة بالإضافة إلى ذلك فهي محاضرة معتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي.

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