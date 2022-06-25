2022/06/25 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل: شروق ماهر

أعلن صندوق إعمار نينوى عن إنجاز إعمار ملعب جامعة الموصل خلال الأربعة أشهر المقبلة.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح لـ(الصباح ): إن" صندوق إعمار نينوى سينتهي من إنجاز إعمار ملعب جامعة الموصل سعة 3000 متفرج في مرحلته الثانية بعد أن أعلن عن انتهاء المرحلة الأولى.

وأضاف أن" مبالغ إنجاز ملاعب الجامعة كانت قد خصصت من قبل صندوق إعمار نينوى لإعمار جميع ملاعب مدينة الموصل وضواحيها" .



مبيناً أن" الإعلان عن انتهاء الملعب الكبير بالكامل من كل جوانبه سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة".

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