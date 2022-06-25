2022/06/25 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حيدر كاظم

أعلن اللاعب صفاء هادي رحيله عن صفوف القوة الجوية، مؤكداً أن مباراة فريقه أمام الزوراء كانت الأخيرة له بقميص الصقور، مفضلاً خوض إحدى التجارب الاحترافية في الموسم المقبل، لا سيما انه تلقى عدة عروض من أندية عربية متقدمة، والكرة الآن في ملعبه لاختيار الأنسب منها.



وقال هادي عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الزوراء ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الممتاز بكرة القدم: إن مواجهة النوارس كانت الأخيرة لي بقميص الصقور، على أمل خوض تجربة احترافية جديدة بالموسم المقبل.



وأضاف انه يمتلك العديد من العروض العربية، وسيختار الأنسب منها، بعد دراستها جيداً مع وكيل أعماله. وأشار إلى أن القادسية الكويتي يعد في مقدمة الأندية العربية التي تسعى للظفر بخدماته، مبيناً أنه لن يتسرع باتخاذ القرار، لا سيما انه يتطلع إلى اللعب في مسابقة تسهم في تطوير مستواه الفني والبدني، وتكون بوابة لعودته إلى صفوف منتخبنا الوطني، بعد غياب عن التمثيل الدولي في الفترة السابقة.

وعن البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام الزوراء ذكر أنها لم تكن صحيحة، وحكم المباراة محمد طارق تسرع في اتخاذ القرار، مبيناً أن كرة القدم أصبحت تعتمد على القوة البدنية والالتحامات بين اللاعبين دون إشهار البطاقات الملونة، إلا في الحالات التي يتعمد فيها اللاعب إيذاء منافسه.



جدير بالذكر أن اللاعب صفاء هادي سبق أن مثل أندية أمانة بغداد والميناء والزوراء والشرطة محلياً، كما خاض تجربة احترافية مع فريق كريليا سوفيتوف الروسي، قبل أن يمثل الجوية، وفي رصيده أكثر من 26 مباراة دولية بقميص منتخبنا الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفاء هادي يعلن رحيله عن الصقور ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفاء هادي يعلن رحيله عن الصقور ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).