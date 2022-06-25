قتلى في إطلاق نار بالعاصمة النرويجية

2022/06/25 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل شخصان وأصيب آخرون بجروح خطرة في إطلاق نار، ليل الجمعة السبت، في وسط العاصمة النرويجية، أوسلو، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

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