"أين الرصاصة؟".. الجيش الإسرائيلي يعلق على تقرير أممي حول مقتل شيرين أبو عاقلة

2022/06/25 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الجيش الإسرائيلي الجمعة، ما توصلت إليه الأمم المتحدة في تقريرها الذي تقول فيه "إن جنود إسرائليين أطلقوا الرصاصة التي قتلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو الماضي".

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