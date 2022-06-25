كتاب -أصول القرآن- 8 - جدو جبريل

2022/06/25 | 05:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جدو_جبريل محور : كتب غير المسلمينبعض الأشياء في القرآن والتقاليد مستمدة من المعتقدات الزرادشتية والهندوسية القديمةيخبرنا المؤرخون العرب واليونانيون أن جزء مهما من شبه الجزيرة العربية كانت تحت الحكم الفارسي قبل وأثناء حياة محمد.



يخبرنا ابن هشام أن قصص "رستم" و"اسبنديار" (1) وبلاد فارس القديمة رويت في المدينة المنورة وكان قريش يقارنونها بحكايات القرآن (مثل حكايات نضر بن الحارث)(2).------------ ......





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