2022/06/25 | 06:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم انتشار شائعات في نوفمبر 2020 عن وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، إلا أنه عاد مؤخرا للظهور في مقاطع مصورة، بعد غياب دام فترة من الزمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة الظواهري.. مخاوف من "إحياء" أيديولوجيا التطرف العالمي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة الظواهري.. مخاوف من "إحياء" أيديولوجيا التطرف العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).