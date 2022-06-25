متاهة اللاجئ في يومه العالمي

2022/06/25 | 06:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يعقدون الأمل كل عام لعل المناسبة تحمل لهم في طياتها بعض العزم والحزم لأجل تفعيل بعض الحلول أو الاقتراحات السلسة التي تحسّن من شروط عيشهم"

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