2022/06/25 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر فلسطينية قولها إن "فتى فلسطيني قتل برصاص الجيش الاسرائيلي في بلدة سلواد في الضفة الغربية"، فجر السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).