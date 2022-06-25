استشهاد فتى فلسطيني في الضفة الغربية

2022/06/25 | 08:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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استشهد فتى فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي في بلدة سلواد في الضفة الغربية، كما أعلنت مصادر فلسطينية فجر اليوم السبت.

وقالت مصادر أمنية وبلدية سلواد ان الفتى محمد عبد الله حامد (16 عاما) توفي بعيد إصابته برصاص الجيش الاسرائيلي بالقرب من شارع يستخدمه الاسرائيليين على اطرف البلدة.

وقال مصدر في بلدية سلوان إن الفتى الفلسطيني كان بالقرب من طريق يؤدي إلى مستوطنة عوفرة المجاورة لسلواد عندما أصيب برصاص جنود إسرائيليين.

ونعت حركة فتح في بيان، الشهيد وقالت في بيان:" قمر من سلواد يلتحق بموكب الشهداء اليوم".

وتقع بلدة سلواد الى الشمال من مدينة رام الله وعلى بعد امتار منها تقع مستوطنة عوفرة الاسرائيلية الى جانب معسكر للجيش الاسرائيلي.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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