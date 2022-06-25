2022/06/25 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_توفيق "الواقعية التسجيلية " قراءة نقدية بقلمي د.نجلاء نصير في المجموعة القصصية حذاء سيلفانا للكاتبة : هدى توفيق جاءت مجموعة "حذاء سيلفانا" في أربعة وعشرين قصة ومن الغلاف الذي يعد بمثابة عتبة النص التي من خلالها نلج لعالم الكاتبة الذي جاء بدرجة من درجات البينك وعلى الغلاف حذاء فتاة أسود اللون وفي الدفة الثانية من الغلاف وقع اختيار الكاتبة على جزء من القصة الأخير ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الواقعية التسجيلية في المجموعة القصصية - حذاء سيلفانا - - هدى توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الواقعية التسجيلية في المجموعة القصصية - حذاء سيلفانا - - هدى توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).