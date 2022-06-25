الاعتراف والمعاملة بالمثل عند بول ريكور - زهير الخويلدي

2022/06/25 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي الترجمة": "إن فكرة النضال من أجل الاعتراف هي في صميم العلاقات الاجتماعية الحديثة.""في خاتمة كتاب الأنثروبولوجيا الفلسفية الذي نُشر بعد وفاته والذي يستأنف خطابه الذي ألقاه في حفل استقبال جائزة كلوج، الممنوحة في الولايات المتحدة (مكتبة الكونغرس) في 20 ديسمبر 2004، والمترجمة من الإنجليزية، يلمح بول ريكور بالنسبة إلى المعاملة بالمثل من قبل الآخرين ، فإن اليقين من القدرة على القيام بذلك هو بالت ......





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