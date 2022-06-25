هذا الصيف.. ليفربول قد يتخلى عن صلاح مقابل 73 مليون دولار

2022/06/25 | 08:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في ظل أزمة العقد بين النجم محمد صلاح وفريقه ليفربول، يبدو أن الريدز مستعد للتخلي عن النجم المصري مقابل 73 مليون دولار.فقد أفادت تقارير بأن ليفربول “قد يسمح لمحمد صلاح بالمغادرة مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، نحو 73 مليون دولار، هذا الصيف” مع استمرار أزمة العقد ومطالبة صلاح بزيادة راتبه الأسبوعي إلى […]

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ليفربول قد يتخلى عن صلاح مقابل 73 مليون دولار أولاً على ايرث نيوز.

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