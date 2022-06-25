الصحة العالمية تعلن موقفها من قرار إلغاء حق الإجهاض في الولايات المتحدة

2022/06/25 | 08:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، عن خيبة أمله إزاء قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.

وقال غيبرييسوس: "أشعر بخيبة أمل، إذ أن حقوق المرأة يجب حمايتها، كنت أتوقع أن تحمي الولايات المتحدة مثل هذه الحقوق".

وأعادت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الجمعة، في قضية "روو ضد وويد" لعام 1973 واعتمادا على ذلك ألغت الحق الدستوري في الإجهاض، الأمر الذي يسمح للولايات المتحدة بالإشراف على هذا المجال بشكل مستقل.

المصدر: رويترز

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