2022/06/25 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ان زلزالا بقوة 5.7 درجة، بحسب مقياس ريختر، هز إيران صباح اليوم السبت.وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال كان في منطقة جنوبي إيران وكان على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.وهذه المرة الثانية التي تضرب فيها الزلازل إيران في غضون أسبوعين.ففي […]

ظهرت المقالة زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جنوبي إيران أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جنوبي إيران) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال بقوة 5.7 درجة يهز جنوبي إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).