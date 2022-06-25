ثلاث حيل مخفية على فيسبوك قد لا يعرفها الكثيرون

2022/06/25 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رغم انخفاض شعبيته الطفيف في السنوات الأخيرة، إلا أن “فيسبوك” ما يزال أحد أشهر الشبكات الاجتماعية في العالم، حيث يضم 2.91 مليار مستخدم نشط شهريا.ومن أجل ضمان تجربة ممتعة على الشبكات الاجتماعية، يتطلع المستخدمون باستمرار للحصول على ميزات وخدمات فريدة.وفي الواقع، هناك أدوات وميزات مخفية في التطبيق للحفاظ على تفاعل المستخدمين […]

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