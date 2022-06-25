الصين تعرب عن احتجاجها بسبب تحليق طائرة أمريكية فوق تايوان

2022/06/25 | 08:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح المتحدث باسم المنطقة الشرقية في القيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي، أن تحليق طائرة عسكرية أمريكية من طراز “بوسيدون P-8A” فوق مضيق تايوان يضر بالسلام والاستقرار في المنطقة، وتعارض الصين ذلك بشدة.وقال شي يي في بيان إن “تصرفات الولايات المتحدة هي تدخل متعمد وزعزعة لاستقرار الوضع في المنطقة، وتضر […]

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