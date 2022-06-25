وزير خارجية أمريكا يعلق على طلب روسيا بتفتيش السفن الأوكرانية

2022/06/25 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه "ليس من المنطقي" أن تطلب روسيا أن تتمكن من تفتيش كل سفينة أوكرانية.

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