صحفية يمنية: الأمم المتحدة تعتبر لليمنيين عدو بجميع المقاييس

2022/06/25 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبرت الصحفية اليمنية إكرام المحاقري ، السبت ، الأمم المتحدة بالنسبة لليمنيين عدو بجميع مقاييس سياستهم التي خلطت الأوراق وحاولت اثارة الحروب تحت عدة عناوين .وقالت المحاقري في تصريح ل / المعلومة / ان “الامم المتحدة تلعب دورا كبيرا وفعالا جدا وذلك من بداية العدوان على اليمن منذ العام 2015 […]

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