2022/06/25 | 09:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع بمخزن ومحلات ضمن مجمع المشن في العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل شركة لتجارة المستلزمات الزراعية تحتوي على مخزن ومحلات تجارية ضمن مجمع المشن في منطقة الكرادة وسط بغداد". وأضاف، أن "فرق الاطفاء استنفرت وطوقت الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث". وتابع، أن "فرق الاطفاء نفذت بعدها عمليات الاقتحام والدخول وسط مخزن الشركة المحترق لتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأشار إلى، أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي في أسلاك سحب المولدات الكهربائي مما أشعل الحريق بادئ الأمر" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمجمع المشن في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمجمع المشن في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).