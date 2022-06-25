2022/06/25 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حادث حريق اندلع داخل شركة لتجارة المستلزمات الزراعية تحتوي على مخزن ومحلات تجارية ضمن مجمع المشن في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكر بيان للمديرية، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت الحادث وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث"، مبيناً أنها "قامت بتنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط مخزن الشركة المحترق لتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

واشار البيان الى أن "سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي في أسلاك سحب المولدات الكهربائي مما أشعل الحريق بادئ الأمر".

وفي وقت سابق، كشفت مديرية الدفاع المدني في العراق عن إحصائية غير مسبوقة لعدد الحرائق التي جرى إخمادها خلال الربع الأول من عام 2022، والتي بلغت 6049 حريقا في عموم البلاد، فضلا عن إنقاذ أرواح عشرات المواطنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق اندلع بمجمع المشن في بغداد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق اندلع بمجمع المشن في بغداد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).