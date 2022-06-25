الرافدين يصدر توضيحا بشأن إيقاف السلف لأربع فئات

2022/06/25 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، توضيحا بشأن ايقاف السلف الممنوحة لأربع فئات.

وقال المصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يؤكد استمراره في منح السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين ولا صحة لايقافها".

وأضاف، أن "التقديم على السلف من خلال فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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