مقابل 73 مليون دولار.. ليفربول قد يتخلى عن محمد صلاح هذا الصيف

2022/06/25 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

في ظل أزمة العقد بين النجم محمد صلاح وفريقه ليفربول، يبدو أن الريدز مستعد للتخلي عن النجم المصري مقابل 73 مليون دولار.

فقد أفادت تقارير بأن ليفربول "قد يسمح لمحمد صلاح بالمغادرة مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، نحو 73 مليون دولار، هذا الصيف" مع استمرار أزمة العقد ومطالبة صلاح بزيادة راتبه الأسبوعي إلى 490 ألف دولار للبقاء في الأنفيلد، فيما يراقب ريال مدريد الوضع عن كثب.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الألماني يورغن كلوب "قد يسمح" بمغادرة صلاح، البالغ من العمر 30 عاما، على الرغم من رحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ.

يشار إلى أنه بقي عام على عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول، ثاني الدوري الإنجليزي الممتاز، ومازال لم يوافق على صفقة جديدة.

وأفاد التقرير، الذي نشرته صحيفة الصن البريطانية، إلى أن ريال مدريد، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يراقب موقف صلاح وهم يفكرون في تقديم عرض للاعب المصري الدولي.

وكان لدى ماني أيضا عام متبقي في عقده وانتهى به الأمر إلى بايرن ميونيخ في صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب تقارير، فإن صلاح يطالب بأجر قدره 400 ألف جنيه إسترليني (أي نحو 490 ألف دولار) أسبوعيا إذا كان سيبقى في ليفربول، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في أجره الحالي الذي يقل قليلا عن 300 ألف دولار أسبوعيا التي يتلقاها فيرجيل فان ديك.

وكان فريق ليفربول جلب مؤخرا المهاجم داروين نونيز، ولديه أيضا ديوغو جوتا وروبرتو فيرمينو، غير أن خسارة صلاح ستظل مهمة للغاية من حيث خياراتهم الهجومية الشاملة.

وسجل صلاح الموسم الماضي 31 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة لليفربول في 51 مباراة بجميع المسابقات.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، فاز صلاح ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، ودوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ"، وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ليفربول لديه خيارات أخرى على نطاق واسع مثل لويس دياز، الذي كان مثيرا للإعجاب منذ انضمامه في يناير، في حين أن الشاب هارفي إليوت والوافد الجديد فابيو كارفالو قد يتقدمان أيضا.

ومع ذلك، فإن خسارة كل من ماني وصلاح، اللذين كان لهما أهمية كبيرة لفريق يورغن كلوب في السنوات الأخيرة، سيمثل ضربة كبيرة لليفربول.

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