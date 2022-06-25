مجلس النواب يعتزم تشريع قانون جديد للانتخابات

2022/06/25 | 09:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعتزم مجموعة من الكتل السياسية في مجلس النواب تغيير قانون الانتخابات الحالي، وتشريع قانون انتخابي جديد بديلاً عن “الترشيح الفردي” الذي طبق في الانتخابات الأخيرة 2021.وقال عضو مجلس النواب جاسم عطوان الموسوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حملت أسباب الانسداد الحاصل في العملية […]

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